Форелевод из Карелии победил на международном конкурсе лидеров food-индустрии

Карельский форелевод Николай Федоренко признан победителем конкурса «Продукт года 2021», сообщили в Минсельхозе республики.

Итоги конкурса «Продукт года» в рамках ежегодно проводимой выставки WorldFood Moscow 2021 были подведены 23 сентября в Москве.

Конкурс проводится для продвижения высококачественных продуктов питания и сырья для их производства, представленных на российском рынке.

На выставке WorldFood Moscow известный карельский форелевод Николай Федоренко в очередной раз подтвердил качество своей продукции, высшей награды конкурса — ГРАН-ПРИ в номинации «Рыбная продукция и морепродукты» удостоена икра форели замороженная.

Продукция, выпускаемая на рыбоперерабатывающем производстве ИП Федоренко Н.В., неоднократно участвует в международных выставках-ярмарках и удостаивается самых высоких наград.