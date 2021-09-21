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Форелевод из Карелии победил на международном конкурсе лидеров food-индустрии

Новости. Общество
14:42, 24 Сентября 2021
фото: © Министерство сельского и рыбного хозяйства РК

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Карельский форелевод Николай Федоренко признан победителем конкурса «Продукт года 2021», сообщили в Минсельхозе республики.

Итоги конкурса «Продукт года» в рамках ежегодно проводимой выставки WorldFood Moscow 2021 были подведены 23 сентября в Москве.

Конкурс проводится для продвижения высококачественных продуктов питания и сырья для их производства, представленных на российском рынке.

На выставке WorldFood Moscow известный карельский форелевод Николай Федоренко в очередной раз подтвердил качество своей продукции, высшей награды конкурса — ГРАН-ПРИ в номинации «Рыбная продукция и морепродукты» удостоена икра форели замороженная.

Продукция, выпускаемая на рыбоперерабатывающем производстве ИП Федоренко Н.В., неоднократно участвует в международных выставках-ярмарках и удостаивается самых высоких наград.

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Комментарии

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2021-09-24 15:36:13
За каждым , типа , успешным форелеводом ...тянется шлейф отходов и загаженные водоемы .
карел
2021-09-24 15:11:45
А рыбы как не было на прилавках так и нет , и озёра угажены .
Русский
2021-09-24 15:23:54
карел, да не трепи ты языком, тойво неулыба. Рыбы на прилавках полно свежей : окунь 700 граммов, лещ , /таким бы тебя угостить за болтовню/, щука, судак, сиг, ряпушка . Всё есть. Мозги у тебя загажены, а не наши озёра. Работать иди, толку больше будет.
карел
2021-09-24 15:39:07
Русский, хам , а рыбы всё равно нет .
карел
2021-09-24 16:05:42
Русский, хамов сразу вижу :)
Русский
2021-09-24 15:49:32
карел, нет, значит нет. Чего спорить то. :)
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