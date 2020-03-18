Форелевод в Карелии устроил захоронения тухлой рыбы в водоохранной зоне

В Сортавале оштрафован форелевод за нарушения правил утилизации биологических отходов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы по обращению гражданина провела проверку исполнения одним из местных форелевых хозяйств законодательства об охране окружающей среды, а также ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Установлено, что общество занимается выращиванием и реализацией форели радужной.

В процессе хозяйственной деятельности рыбоводческое хозяйство общество осуществляло захоронение биологических отходов (тушки павшей рыбы) в две вырытые ямы на своей территории без специального разрешения. Между тем, указанный способ захоронения отходов не позволяет надлежащим образом осуществить дезинфекцию того места, где они лежали.

Кроме того, проверка показала, что данные ямы располагались на расстоянии 76 метров до Ладожского озера и 38 метров до ручья, впадающего в Ладожское озеро, то есть находились в водоохранной зоне Ладожского озера.

По выявленным нарушениям прокуратура города в отношении директора общества возбудила дела об административном правонарушении за нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности в водоохранной зоне и за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Постановлениями отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Карелии директор общества привлечен к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 28 тысяч рублей.

После принятия мер прокурорского реагирования выявленные нарушения обществом устранены, биологические отходы переданы по договору на оказание услуг на утилизацию организации, уполномоченной осуществлять такую деятельность.