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Форелеводческое хозяйство в Карелии "хоронило" мертвую рыбу рядом с Ладожским озером

Новости. Общество
15:03, 13 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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За захоронение мертвой форели в компостной яме организацию оштрафовали на 250 тысяч рублей, сообщили в управлении Россельхознадзора по Карелии.

К сотрудникам ведомства в июне обратился житель Лахденпохского района, сообщив, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения утилизируют и хранят рыбные отходы от форелевого хозяйства.

Было установлено, что данный участок находится в аренде у форелеводов. С восточной стороны он примыкает к акватории Ладожского озера. В районе центральной части участка в трех метрах от мелиоративного канала расположена самовольно возведенная компостная яма (деревянный короб размером 18х4 м и высотой 1,5 м).

В короб были уложены биологические отходы (мертвая радужная форель), чередуемые слоями опилок, всего около 6000 кг. Верхний слой рыбы был укрыт полиэтиленовой пленкой и засыпан слоем опилок. Опилками были засыпаны и оставшиеся вокруг короба остатки. При этом короб был не герметичен.

Со слов руководителя предприятия, территория, на которой складированы биологические отходы, была обработана перекисью водорода, гипохлоритом натрия.

В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю, вывоза на свалки и полигоны категорически запрещается, так как это может послужить источником распространения заболеваний, уточнили в управлении.

В результате предприятие было оштрафовано на 250 тысяч рублей. Форелеводческое хозяйство должно утилизировать биологические отходы под контролем сотрудников управления Россельхознадзора до 24 декабря.

Кроме того, в результате действий хозяйства плодородный слой почвы на земельном участке сельскохозяйственного назначения был перекрыт биологическими отходами на площади 72 квадратных метра. В результате участок был выведен из сельскохозяйственного оборота.

Предприятие пыталось доказать, что оно занималось производством удобрения (компоста). переработка биологических отходов рыбоводства в компост не регламентирована.

За нарушение земельного законодательства организация получила штраф в 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Карелию завезли около 4,4 млн мальков форели из Финляндии.

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