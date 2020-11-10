В Карелию завезли около 4,4 млн мальков форели из Финляндии

Форелеводческикие хозяйства республики получили за 10 месяцев этого года 4,4 млн мальков форели, поступивших из Финляндии, сообщили в управлении Россельхознадзора по Карелии.

За 10 месяцев управлением Россельхознадзора по Карелии я, Архангельской области и Ненецкому автономному округу было досмотрено и допущено к около 4,4 млн мальков форели, поступивших из Финляндии в адрес форелеводческих хозяйств Республики Карелия.

Партии мальков проследовали в адреса хозяйств, где были поставлены на карантин специалистами государственной ветеринарной службы. С этих партий были отобраны пробы и направлены на исследования по бактериологическим и паразитарным показателям и на вирусные болезни рыб. Результаты исследований отрицательные.

В результате мальки форели были сняты с карантина.

Ранее сообщалось, что пробы малька форели радужной были взяты в форелеводческих хозяйствах в 10 районах республики.