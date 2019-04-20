Форелеводство грозит Карелии социально-экологическими конфликтами

Жительница Войницы заявила, что форелевые ферм на озерах ущемляют ее право на благоприятную окружающую среду и на беспрепятственное пользование водными ресурсами.

Иск жительницы карельской деревни Войница Ксении-Лауры Рышкевич к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства, который рассматривается сейчас в Верховном суде Карелии, обнажил серьезную проблему, остающуюся без внимания региональных властей уже на протяжении последних полутора десятка лет – с тех пор, как в республике начался "форелевый бум".

Когда судья Елена Кудряшова попыталась выяснить у представителей республиканского министерства сельского и рыбного хозяйства, какой объем форели выращивает фирма "Кала я марьяпоят" на озере Верхнее Куйтто, никто из них не смог дать ответа на этот вопрос. В неведении оказался даже главный специалист Отдела развития рыбного хозяйства Алексей Рюкшиев, вызванный в суд в качестве свидетеля.

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