Форелеводы Карелии завезли из Финляндии 1300 тонн кормов для рыб

В первом квартале 2020 года инспекторы территориального управления Россельхознадзора проверили 1300 тонн кормов и кормовых добавок для рыб, поступивших в адрес форелеводческих хозяйств республики из Финляндии.

Как сообщили в ведомстве, только одно форелеводческое хозяйство получило 58 партий кормов весом 880 тонн. Груз проследовал через МАПП "Вяртсиля".

В адрес другого хозяйства было направлено 20 партий кормов весом 420 тонн. Груз провезли через МАПП "Люття".

Кроме того, в апреле 2020 года из Финляндии была ввезена партия оплодотворенной икры форели в количестве 170 тыс. штук. Икра была направлена еще одному предприятию республики.

Прибывшие грузы были досмотрены государственными инспекторами Управления. От партий кормов и кормовых добавок были отобраны пробы для проведения исследований на наличие генно-инженерно-модифицированных организмов и направлены в ФГБУ "Ленинградская МВЛ". Результаты исследований отрицательные.

На все партии кормов и икры были оформлены ветеринарные сертификаты.