Жители Ругозерского сельского поселения Карелии выступили против открытия форелеводческого хозяйства на озере Унус.

Жители Ругозерского сельского поселения Карелии направили обращение главе республики Артуру Парфенчикову, депутату Государственной Думы РФ Валентине Пивненко, Карельскому межрайонному природоохранному прокурору Алексею Патарушину, а также руководству Муезерского района с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг озера Унус, где планируется открытие форелеводческого хозяйства. Как говорится в обращении, решение о формировании на этом озере рыбоводного участка принято без учета мнения местного населения.

"Нам не были предоставлены документы, научные обоснования выбора водоема и формулировки о необходимости использования нашего озера Унуса! Никаких встреч, бесед, собраний, голосования между нами и арендаторами не проводились! Все делается без учета нашего мнения, но жить-то тут нам и нашим детям. Форелеводы уйдут, оставив нам загаженный, мертвый водоем. Нас это не устраивает", - отметили жители Ругозерского поселения.

Противники форелевой фермы опасаются, что открытие рыбоводного хозяйства на небольшом озере приведет к его загрязнению:

"Озеро не является проточным и имеет очень маленькую площадь. С давних времен жители наших селений рыбачили и рыбачат на нем! Из Унуса вытекает только ручеек, который можно перешагнуть".

Подписавшие обращение граждане призвали руководство Карелии не допустить конфликта между местным населением и форелеводами.