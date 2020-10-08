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Форт "Plaza" – ваше главное приключение осени

Новости. Экономика
09:00, 09 Октября 2020
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Ваш ребенок смелее всех на свете? Любые задачки щелкает как орешки? Каждый день находит себе приключения? Тогда новый бесплатный квест для детей от ТРК "Лотос Plaza" ждет именно вас!

Квест "Форт Plaza" – это самые невероятные испытания, проверка смекалки и находчивости, а также возможность продемонстрировать свою храбрость и найти сокровища форта "Plaza"!

С 10 октября и каждую субботу месяца торгово-развлекательный комплекс "Лотос Plaza" будет ждать отважных мальчишек и девчонок от 6 до 14 лет на увлекательные квесты. Всех участников ждут интереснейшие испытания, яркие эмоции, отличное настроение и вкусные подарки! 

А пока юные смельчаки будут погружаться с головой в приключения, вы сможете расслабиться и отдохнуть в торгово-развлекательном комплексе.

Главное приключение осени ждет всех ребят в ТРК "Лотос Plaza"! Сокровища форта ждут вас! Йо-хо-хо!

Внимание: для участия в мероприятии необходима предварительная запись, которая начинается за полчаса до старта первого квеста и продолжается по мере наполнения групп. В каждой группе до 15 человек участников. Время проведения: 12.00 – 12.30, 12.35 – 13.05, 13.10 – 13.40, 13.45 – 14.15. Всем участникам мероприятия необходимо соблюдать дистанцию между участниками (1,5 метра) и носить защитные маски. Запись на мероприятие проходит в галерее ТРК "Лотос Plaza" во 2-й очереди напротив фитнес-центра "Fitness House".

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