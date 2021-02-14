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Форум молодых творцов пройдет в Петрозаводске

Новости. Общество
09:29, 15 Февраля 2021
фото: Министерство культуры Республики Карелия / ВК
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С 9 по12 марта в Петрозаводске будет проходить II Республиканский образовательный "Форум молодых творцов Республики Карелия".

Форум молодых творцов задуман для создания условий, необходимых для самореализации творческой молодежи через вовлечение в проектную деятельность. В его задачи входит также формирование новых связей между районами Карелии в сфере культуры и искусства. Об этом сообщает региональный Минкульт.

В течение четырех дней участники форума примут участие в интенсивной образовательной программе, включающей в себя лекции, тренинги и образовательные сессии.

В частности, будет организован курс-лекция по проектному менеджменту, а каждый участник сможет не только разработать свой собственный творческий проект, но и составить заявку для участие в конкурсных отборах и получать практические знания для работы с социальными сетями и медиа. По итогам курса по проектному менеджменту лучший муниципальный проект, разработанный в рамках форума, получит финансирование в размере 50 тыс. рублей.

"К участию в форуме приглашаются работники учреждений культуры всех муниципальных районов и городских округов, руководители творческих объединений, работники библиотек и домов культуры, организаторы и режиссеры творческих мероприятий Республики Карелия в возрасте до 35 лет", - говорится в сообщении министерства.

Форум пройдет в рамках реализации проекта "Содружество молодых творцов Республики Карелия" с использованием гранта Президента России.

Ранее сообщалось, что здание старого Дома культуры в Петрозаводске превратится в сетевой магазин.

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Комментарии

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врунофф
2021-02-15 10:21:22
Лишь бы не работать
кир
2021-02-15 10:17:35
Денег не давать.
Гость
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