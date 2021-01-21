Здание старого Дома культуры в Петрозаводске превратится в сетевой магазин

В Соломенном здание бывшего ДК готовят к открытию в нем сетевого магазина.

В здании бывшего Дома культуры в Соломенном откроется магазин "Пятерочка". Об этом сообщается в паблике "ТОС СОЛОМЕННОЕ" в соцсети.

В посте говорится, что на данный момент идет набор сотрудников в новый магазин.

Расположенное в районе Соломенного здание Дома культуры длительное время находилось в запустении, потом там начался ремонт. Объявление на заборе, ограждающем объект, сообщает о скором открытии магазина.

Ранее сообщалось, что магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске.