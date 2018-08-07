ФОТО: 64-летняя "девушка, которая хочет мира", на обложке мужского журнала

Актриса не помнит о возрасте и позирует в купальнике.

Если вы молоды и стесняетесь сниматься в купальнике, то есть отличный пример для мотивации - 64-летняя актриса Кристи Бринкли, рассказывает "Лайф". Дата ее рождения прописана только в паспорте, но в жизни вы бы ни за что не угадали ее возраст. Тот самый момент, когда человек вдохновляет вас не только своим внутренним миром, но и внешней оболочкой.

Кристи Бринкли недавно приняла участие в фотосессии, где позировала в купальниках. И нам всем есть чему позавидовать.

В феврале ее сняли для обложки мужского журнала Sport Illustrated - и это в 64 года!

Но возраст для нее не имеет никакого значения, поэтому Кристи наслаждается жизнью по максимуму.

"Под макияжем и за улыбкой я просто девушка, которая хочет мира. Было весело копировать одного из моих фаворитов - очаровательную Мэрилин Монро - для моей художественной статьи и фотосессии для журнала Social Life", - рассказывает она.