ФОТО: Администрация Петрозаводска проверила, как в городе чистят пешеходные маршруты

Специалисты мэрии города оценили качество уборки дорожек и лестничных спусков.

Во время рейдов были обследованы дорожки и лестницы в пешеходных зонах Петрозаводска, оценено качество их уборки от снега и противогололедной обработки, рассказали в администрации города.

По итогам проверки организации-подрядчику указано на необходимость усиления работ по очистке пешеходных маршрутов. По мнению читновников, он должен уделить повышенное внимание тщательности содержания пешеходных дорожек.

"Мы также проконтролировали очистку урн в парке "Зеленый берег": о том, что там скапливается мусор, сообщили горожане», - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

В мэрии также напомнили, что уборка дворов от снега – зона ответственности управляющих организаций. Их работу в ежедневном режиме контролируют специалисты администрации, муниципальные инспекторы, сотрудники МКУ "Служба заказчика" и Государственного комитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору.

"Горожане также могут напрямую сообщить о ненадлежащем содержании придомовых территорий и кровель зданий. Прием звонков в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору осуществляется круглосуточно на автоответчик по телефону: (814-2) 76-99-87", - уточнили в администрации Петрозаводска.