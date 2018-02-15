ФОТО: Актер Петр Федоров расстался с гражданской женой и нашел новую девушку

Новой избранницей известного российского актера Петра Федорова стала участница шоу "Топ-модель по-русски" Анна Соколова.

Как отмечает журнал "7 дней", Петр Федоров не любит рассказывать о своей личной жизни. Тем не менее, раньше в свет он всегда выходил со своей возлюбленной, моделью Анастасией Ивановой. Они познакомились в 2003 году, и с тех пор их считали одной из самых красивых пар отечественного кино и шоу-бизнеса.



Петр Федоров с Анастасией Ивановой

"Однако нынешний День Святого Валентина преподнес общественности сюрприз. Петр опубликовал в личном блоге фотографию с совсем другой девушкой. Характер отношений не вызывает сомнений: пара путешествует по Шри-Ланке вдвоем, а еще Петр нежно целует и обнимает млеющую от счастья красавицу", - пишет издание.



С новой девушкой Анной Соколовой/фото: https://www.instagram.com/anisokolova/

Подписчики быстро распознали в девушке участницу четвертого сезона шоу "Топ-модель по-русски" Анну Соколову. Модель на 10 лет младше актера.

Анна в этот же день впервые опубликовала совместное фото с Петром у себя на странице.

"Как выяснилось, в прошлом году Федоров перенес тяжелое расставание с гражданской женой, а Анна сумела вылечить все его "душевные раны", - отмечается в сообщении.