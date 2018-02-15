Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
19:10, 15 Февраля 2018
фото: kinopoisk.ru

ФОТО: Актер Петр Федоров расстался с гражданской женой и нашел новую девушку

По теме

ВИДЕО: Кинотеатры Петрозаводска начали показ нового российского фильма "Лед"
15.02.18 09:34
ФОТО: Ирина Аллегрова выступила в лосинах, поклонники в шоке
14.02.18 19:10
ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске начался конкурс ледовых и снежных скульптур
14.02.18 11:24
Все новости
Загрузка...

Новой избранницей известного российского актера Петра Федорова стала участница шоу "Топ-модель по-русски" Анна Соколова.

Как отмечает журнал  "7 дней", Петр Федоров не любит рассказывать о своей личной жизни. Тем не менее, раньше в свет он всегда выходил со своей возлюбленной, моделью Анастасией Ивановой. Они познакомились в 2003 году, и с тех пор их считали одной из самых красивых пар отечественного кино и шоу-бизнеса. 


Петр Федоров с Анастасией Ивановой

"Однако нынешний День Святого Валентина преподнес общественности сюрприз. Петр опубликовал в личном блоге фотографию с совсем другой девушкой. Характер отношений не вызывает сомнений: пара путешествует по Шри-Ланке вдвоем, а еще Петр нежно целует и обнимает млеющую от счастья красавицу", - пишет издание. 


С новой девушкой Анной Соколовой/фото: https://www.instagram.com/anisokolova/

Подписчики быстро распознали в девушке участницу четвертого сезона шоу "Топ-модель по-русски" Анну Соколову. Модель на 10 лет младше актера.

Анна в этот же день впервые опубликовала совместное фото с Петром у себя на странице.

"Как выяснилось, в прошлом году Федоров перенес тяжелое расставание с гражданской женой, а Анна сумела вылечить все его "душевные раны", - отмечается в сообщении.

По теме

ВИДЕО: Кинотеатры Петрозаводска начали показ нового российского фильма "Лед"
15.02.18 09:34
ФОТО: Ирина Аллегрова выступила в лосинах, поклонники в шоке
14.02.18 19:10
ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске начался конкурс ледовых и снежных скульптур
14.02.18 11:24
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2018-02-15 19:26:54
Известный российский актёр...Кто это? Неее,не знаю.Топ-модель тем более...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.02.2018, 18:20
Ради 14-летней девочки поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
12.02.2018, 16:58
Предприниматели Имановы задержаны в Петрозаводске
08.02.2018, 08:20
"Где мой ребенок?!"
09.02.2018, 11:44
В Петрозаводске с 12 февраля большинство маршруток начнут ходить по-новому
09.02.2018, 10:34
Spar в "Макси" оштрафовали на 300 тысяч рублей после жалобы Косенкова
13.02.2018, 10:28
В общежитии Петрозаводска произошло убийство

Аналитика

12.02.2018 14:47
Политкухня
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 1
Раскрываем тайны карельских политических телеграмм-каналов.
Выборы в "прямом эфире"
12.02.2018 14:34
Кто самый богатый кандидат? 2
12.02.2018 12:00
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
09.02.2018 14:37
Против "Единой России", но за Путина 8
06.02.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2018 12:21
Личное мнение
Прошлое и настоящее лыжни "Фонтаны" 3
В День защитника отечества, 23 февраля, исполняется 15 лет одному из самых популярных спортивных клубов Петрозаводска "Фонтаны" им. Василия Сайкова.
Стоит ли ГИБДД на страже безопасности дорожного движения?
12.02.2018 13:32
Красота "под ключ" 3
12.02.2018 10:37
Это очень грустно, господа 3
09.02.2018 13:12
архив чтиво

Медиа

На набережной Петрозаводска началось создание скульптур
Сегодня 16:56
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»