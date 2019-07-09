ФОТО: Анфиса Чехова посетила эротический музей в Корее

Телеведущая отметила, что она не случайно побывала там в День семьи, любви и верности.

Анфиса Чехова – не только успешная телеведущая и Instagram-блогер с аудиторией свыше 1,6 миллиона человек, но и большая любительница путешествий. В последнее время именно всевозможные поездки занимают большую часть странички звезды в соцсети.

После короткого отдыха в Дубае, Чехова отправилась в Южную Корею, откуда с радостью делится живописными и интересными снимками, рассказывая об особенностях этой азиатской страны.

В Корее Анфиса уже успела поесть в буддийском ресторане, покататься на лошадях и даже сходить в эротический музей. Фотографиями обнаженных скульптур в разных позах ведущая поделилась у себя на странице в Instagram. Чехова отметила, что статуи показались ей очень красивыми и эстетичными, пишет Teleprogramma.

"Попала я в этот музей не случайно в День "Семьи, Любви и Верности", потому что без хорошего здорового секса не возможно достичь этих трех составляющих сегодняшнего праздника!", – высказала свое мнение о важности интимных отношений артистка.