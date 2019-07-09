ФОТО: Анфиса Чехова посетила эротический музей в Корее

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Телеведущая отметила, что она не случайно побывала там в День семьи, любви и верности.
Анфиса Чехова – не только успешная телеведущая и Instagram-блогер с аудиторией свыше 1,6 миллиона человек, но и большая любительница путешествий. В последнее время именно всевозможные поездки занимают большую часть странички звезды в соцсети.
После короткого отдыха в Дубае, Чехова отправилась в Южную Корею, откуда с радостью делится живописными и интересными снимками, рассказывая об особенностях этой азиатской страны.
В Корее Анфиса уже успела поесть в буддийском ресторане, покататься на лошадях и даже сходить в эротический музей. Фотографиями обнаженных скульптур в разных позах ведущая поделилась у себя на странице в Instagram. Чехова отметила, что статуи показались ей очень красивыми и эстетичными, пишет Teleprogramma.
"Попала я в этот музей не случайно в День "Семьи, Любви и Верности", потому что без хорошего здорового секса не возможно достичь этих трех составляющих сегодняшнего праздника!", – высказала свое мнение о важности интимных отношений артистка.
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Спокойной, спокойно, я не сошлась тут с Золотым Бицепсом Кореи, я просто сходила в Музей Секса и Здоровья «Jeju Loveland», на острове Джиджу. Прямо по дороге в аэропорт. Ну, до чего там красивые и эстетичные скульптуры😍 Мой директ взорвался от ваших смеющихся смайлов на мои сториес. И этот музей не возможно описать словами! И попала я в этот музей не случайно в День «Семьи, Любви и Верности»! Потому что без хорошего здорового Секса не возможно достичь этих трех составляющих сегодняшнего праздника! В общем, скорее бегите смотреть мои истории🙈🤪
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