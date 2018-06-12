ФОТО: Арестантки из колонии Приморья превратились в "шальных императриц"

В приморской колонии прошёл конкурс красоты с костюмированным балом.

Костюмированный бал состоялся в женской исправительной колонии общего режима №10 в посёлке Горное. Женщины, осуждённые впервые, отметили День работников лёгкой промышленности. Об этом сообщает ТАСС Дальний Восток.

"Эпоха Екатерины Великой" — так звучала тема конкурса. Участницы от каждого отряда представили на суд жюри театральные постановки, а комиссия оценивала историческую достоверность номеров, актёрскую игру, хореографию и полноту образа императрицы Екатерины II.

К инсценировке царских времён конкурсантки готовились три месяца. Подготовили десятки разноцветных платьев и костюмов, продумали грим и макияж, детально разработали декорации дворца, храма, кареты и трона. Музыкальным сопровождением арестантки занимались тоже сами.

Победа досталась Оксане Силохиной. Девушка представила зрителям историю романа императрицы с князем Григорием Орловым, отношения которых не принимала церковь.

Сейчас в колонии отбывают наказание около 900 женщин. Конкурс проводят с целью ресоциализации. Администрация колонии считает, что такие конкурсы помогут женщинам адаптироваться к жизни после освобождения из исправительного учреждения.