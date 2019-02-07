ФОТО: Автомобили столкнулись лоб в лоб под Петрозаводском

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У Бесовецкого переезда в Прионежском районе в лобовую столкнулись два легковых автомобиля.
Шестого февраля в 15-30 на 13-м километре Суоярвского шоссе произошло столкновение двух автомомбилей, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Машины врезались друг в друга на первом километре автодороги "Подъезд к аэропорту "Петрозаводск".
Легковые автомобили двигались в противоположных направлениях. Лобовое столкновение произошло на прямом участке автодороги, в ста метрах перед железнодорожным переездом.
От столкновения автомобили разбросало по краям проезжей части. Машины получили механические повреждения.
По предварительной информации, в результате ДТП травмированы два человека.
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