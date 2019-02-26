ФОТО: "Автоспецтанс" отчитался об уборке мусора у контейнеров в Петрозаводске

ООО "Автоспецтранс", региональный оператор, объяснил отсутствие уборки мусорных контейнеров поломкой техники у компании, транспортирующих ТКО в районе Октябрьского и Первомайского проспектов.

"Сбой графика вывоза произошел из-за поломки техники, в связи с чем с ряда контейнерных площадок с 22 по 24 февраля мусор вывозился не вовремя. С 25 февраля на проблемных точках начал работать новый мусоровоз, приобретенный ООО "АктивПро", обслуживающей данные микрорайоны", - говорится в сообщении регионального оператора.

Уточняется, что в настоящий момент "АктивПро" вошел в график вывоза твердых коммунальных отходов.

Со своей стороны региональный оператор по обращению с ТКО также проинспектировал дворовые территории Петрозаводска и отметил многочисленные факты недобросовестного содержания контейнерных площадок.

"Автоспецтранс" в свою очередь заявил, что подъезд спецтехники к местам накопления ТКО бывает затруднен, а иногда невозможен из-за несвоевременной уборки подъездных путей, наледи и припаркованных автомобилей.

Ранее сообщалось, что мэрия Петрозаводска обвинила мусорного оператора в некачественной работе. Специалисты администрации выявили нарушения в содержании ряда контейнерных площадок.