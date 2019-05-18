ФОТО: Байкеры Карелии открывают мотосезон

Мотоклуб Night Riders собрал байкеров в центре Петрозаводска на открытие мотосезона.

В субботу на площади Кирова собралось несколько десятков байкеров. Официальное открытие мотосезона продолжится пробегом колонны по Петрозаводску. После этого байкеры прибудут в развлекательный центр "Горка", где состоится праздничная программа. Гостей ждут угощения и концерт.