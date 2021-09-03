Фото бобра из заповедника Карелии попало на выставку в Москве

Фотография бобра, сделанная в заповеднике «Кивач», выставлена в Дарвиновском музее в Москве.

В Государственном Дарвиновском музее открылся VII Фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» им. Д.Виноградова. В рамках мероприятия открыта отдельная тематическая экспозиция – «Водоёмы России». На ней представлена фотография, сделанная в заповеднике «Кивач». Об этом пишут в паблике заповедника.

Автор фото - Сергей Шанин. Московский подводный фотограф в 2020 году впервые приехал в Карелию специально для встречи с бобрами. Встреча состоялась, и она оказалась очень удачной. Снимок бобра успешно путешествует по российским выставкам.