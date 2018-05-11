ФОТО: Более 100 деревьев высадили в парке на набережной Варкауса в честь Дня Победы

В Приозерном парке Петрозаводска прошла акция по озеленению, приуроченная ко Дню Победы.

Как сообщает мэрия, 8 мая в парке в районе набережной Варкауса несколько десятков горожан приняли участие в акции по посадке деревьев.



фото: администрация Петрозаводска

"На посадку деревьев вышли "Слингомамы" Петрозаводска, Совет ветеранов ПетрГУ, Молодёжка ОНФ, Совет ветеранов комсомола, представители Российских железных дорог, обучающиеся Университетского лицея, школ № 35, 14, жители микрорайона и многие другие", - сказано в сообщении администрации.

Всего было высажено более ста деревьев и кустарников: ели, сосны, березы, дерены.



фото: администрация Петрозаводска

"Очередная масштабная акция по озеленению состоится в Петрозаводске 12 мая. Всех желающих сделать город красивее ждут в субботу в 14 часов на Карельском проспекте, 12", - отмечают в мэрии.