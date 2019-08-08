ФОТО: Бригады флористов вышли на озеленение Петрозаводска

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В столице Карелии продолжаются работы по летнему содержанию зеленых зон.
Работники городского комбината благоустройства занимаются уборкой территории парка Железнодорожников, ведут декоративную обрезку кустарника на набережной Онежского озера, выкашивают траву на газонах в разных районах города. Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.
Бригады флористов выполнили подкормку и прополку цветников на площади Кирова, проспекте Александра Невского, улице Калинина. В постоянном режиме производится уборка пешеходных дорожек и лестничных спусков, территорий городских парков и скверов, сообщили в администрации карельской столицы.
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