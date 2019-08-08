ФОТО: Бригады флористов вышли на озеленение Петрозаводска

В столице Карелии продолжаются работы по летнему содержанию зеленых зон.

Работники городского комбината благоустройства занимаются уборкой территории парка Железнодорожников, ведут декоративную обрезку кустарника на набережной Онежского озера, выкашивают траву на газонах в разных районах города. Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.

Бригады флористов выполнили подкормку и прополку цветников на площади Кирова, проспекте Александра Невского, улице Калинина. В постоянном режиме производится уборка пешеходных дорожек и лестничных спусков, территорий городских парков и скверов, сообщили в администрации карельской столицы.