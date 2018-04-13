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Новости. Происшествия
09:27, 13 Апреля 2018

ФОТО: "Буханка" ушла под лед на Онежском озере

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Автомобиль "УАЗ" провалился под лед на Онежском озере в районе, недалеко от пристани на улице Ригачина в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший четверг 12 апреля на Онежском озере, недалеко от пристани в районе улицы Ригачина в Петрозаводске, автомобиль "УАЗ-Буханка" провалился под лед.

По информации МЧС, инцидент произошел на территории Клуба любителей водного туризма, в 20 метрах от берега.

"УАЗ" двумя колеса ушел под воду, но его сразу вытащили, - сказали в пресс-службе МЧС Карелии, - спасатели не привлекались, в происшествии никто не пострадал".

Фото паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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