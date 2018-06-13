ФОТО: Часовню, крест и памятник установили на месте гибели детей в Карелии

На берегу озера Сямозеро, где в июне 2016 года погибли 14 детях из лагеря, появился мемориальный комплекс, который включает Поклонный крест, деревянную часовню и памятник "Волна".

В День России, 12 июня, на берегу Сямозера в районе поселка Кудама Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин освятил часовню в честь иконы Божией Матери "Отрада и утешение", построенную в память о детях, погибших 18 июня 2016 года во время шторма на озере.

Теперь на территории мемориального комплекса стоит Поклонный крест, деревянная часовня и памятник "Волна", созданный по просьбе родителей.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков отмечает, что в часовне из карельской сухостойной сосны размещены 14 именных икон, а потолочная часть храма украшена изображениями ангелов.

"О строительстве часовни 18 июня 2017 г. попросило большинство родителей детей. Также по желанию одного из родителей на берегу установлен памятный камень. Строительство часовни осуществлялось на народные пожертвования ,которые приходили не только из всех районов Республики ,но из других регионов страны. Так,в числе лиц, пожертвовавших личные средства на строительство часовни, и народная артистка России и Карелии Илзе Лиепа, - написал глава Карелии Артур Парфенчиков "ВКонтакте". - Выражаю сердечную признательность всем благотворителям и неравнодушным гражданам, чьими пожертвованиями освящено это мемориальное место. События того рокового дня навсегда останутся в нашей памяти, а берег озера станет не только местом скорби и печали, но и местом покаяния и духовного очищения. Скорблю вместе с семьями погибших детей".

Напомним, 18 июня 2016 года 47 воспитанников лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" в сопровождении четверых взрослых отправились в поход по озеру. Из-за усилившегося ветра и начавшегося шторма на озере образовались волны метровой высоты, в итоге каноэ перевернулись. Погибли 14 детей.