ФОТО: Часы на башне Главпочтамта в Петрозаводске начали работать после ремонта

Старинные часы на башне запущены в тестовом режиме после проведенного ремонта

Как сообщили в карельском филиале "Почты России", в среду, 21 августа, специалисты установили отремонтированную деталь часового механизма. В итоге два из трех циферблатов на башне начали работать в проверочном режиме. Третий циферблат находится в стадии реставрации.

В "Почте России" добавили, что к концу августа будут работать все циферблаты на башне петрозаводского Главпочтамта.

Ранее сообщалось, что часы прекратили работу вследствие полного износа одной из деталей. Восстановление встроенного в башню часового механизма входило в один из этапов реставрации здания почтового отделения в Петрозаводске.