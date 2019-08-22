11:08, 22 Августа 2019
ФОТО: Часы на башне Главпочтамта в Петрозаводске начали работать после ремонта
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Старинные часы на башне запущены в тестовом режиме после проведенного ремонта
Как сообщили в карельском филиале "Почты России", в среду, 21 августа, специалисты установили отремонтированную деталь часового механизма. В итоге два из трех циферблатов на башне начали работать в проверочном режиме. Третий циферблат находится в стадии реставрации.
В "Почте России" добавили, что к концу августа будут работать все циферблаты на башне петрозаводского Главпочтамта.
Ранее сообщалось, что часы прекратили работу вследствие полного износа одной из деталей. Восстановление встроенного в башню часового механизма входило в один из этапов реставрации здания почтового отделения в Петрозаводске.
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