ФОТО: Десятки тысяч зрителей посмотрели Парад Победы в Петрозаводске, сказал Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что на Парад Победы на площади Кирова пришли "десятки тысяч" зрителей.

"Десятки тысяч петрозаводчан пришли посмотреть Парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - написал Парфенчиков на своей официальной странице "ВКонтакте".

Он добавил, что торжественным маршем по площади Кирова прошли военные и представители силовых структур. Открыли парад кадеты карельского кадетского корпуса им. Александра Невского. Впервые в числе участников парада – студенты военной кафедры ПетрГУ.