12:07, 09 Мая 2019
ФОТО: Десятки тысяч зрителей посмотрели Парад Победы в Петрозаводске, сказал Парфенчиков
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что на Парад Победы на площади Кирова пришли "десятки тысяч" зрителей.
"Десятки тысяч петрозаводчан пришли посмотреть Парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - написал Парфенчиков на своей официальной странице "ВКонтакте".
Он добавил, что торжественным маршем по площади Кирова прошли военные и представители силовых структур. Открыли парад кадеты карельского кадетского корпуса им. Александра Невского. Впервые в числе участников парада – студенты военной кафедры ПетрГУ.
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