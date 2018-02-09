ФОТО: Девочка-подросток пропала без вести в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую 16-летнюю Ангелину П., сообщается на сайте МВД Карелии.

"7 февраля около 16 часов она ушла из дома по улице Державина, и до настоящего времени ее местонахождения не известно", - отмечают в министерстве.



фото: МВД Карелии

Приметы Ангелины: на вид 15 лет, рост около 160 см, нормального телосложения, волосы длинные, окрашены в темный цвет.

Девушка была одета в зимнюю болоньевую жилетку черного цвета с мехом на капюшоне, серую толстовку на молнии с капюшоном, серые джинсы, ботинки замшевые с мехом светлого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ангелины, просят позвонить по телефону: 8 (814-2) 739240, 8 911 423-33-83, 8 981 405-41-44 или 02 (с мобильного - 102).