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Новости. Общество
19:40, 19 Апреля 2018

ФОТО: Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой

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Дочь Ивана и Оксаны Охлобыстиных, 21-летняя Анфиса выросла копией своей мамы.

Как отмечает портал Deti, актер Иван Охлобыстин опубликовал в своем личном блоге фотографию старшей дочери Анфисы. На фото 21-летняя девушка одета в сноубордический костюм и темные очки, поэтому многие перепутали ее с мамой — актрисой и сценаристом Оксаной Охлобыстиной. Зрители знают Оксану, в основном, по главной роли в фильме Михаила Туманишвили "Авария" – дочь мента" 1989 г.


фото: https://www.instagram.com/psykero1477

"Я до прочтения подписи подумала, что это ваша жена Оксана. Доченька ваша совсем взрослая стала", "Очень похожа, тоже сначала перепутала. Шикарная сноубордистка!", "Красота для интеллектуалов!" - написали поклонники Ивана под фотографией. 

Отмечается, что Анфиса учится на маркетолога. 


Оксана и Анфиса

Сам Охлобыстин не раз говорил, что любовь, по его мнению, — главное в жизни:

"К тому моменту, как я встретил Оксанку, чувство внутреннего одиночества было глубоким, почти катастрофическим. И вдруг я ее увидел, и за доли секунды все поменялось. Я осознал, что не один в этом мире. И что мы будем вместе, потому что это моя вторая половинка. Через две недели после знакомства мы с Оксанкой поженились и обвенчались", - заявил он в одном интервью. 

Иван и Оксана воспитывают шестерых детей: двух сыновей и четырех дочек. Не так давно Охлобыстин заявил, что не против завести еще одного ребенка.

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-04-19 20:44:45
Чтобы не путать, лучше их не знать вообще.
Гость
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