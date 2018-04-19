ФОТО: Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой

Дочь Ивана и Оксаны Охлобыстиных, 21-летняя Анфиса выросла копией своей мамы.

Как отмечает портал Deti, актер Иван Охлобыстин опубликовал в своем личном блоге фотографию старшей дочери Анфисы. На фото 21-летняя девушка одета в сноубордический костюм и темные очки, поэтому многие перепутали ее с мамой — актрисой и сценаристом Оксаной Охлобыстиной. Зрители знают Оксану, в основном, по главной роли в фильме Михаила Туманишвили "Авария" – дочь мента" 1989 г.

"Я до прочтения подписи подумала, что это ваша жена Оксана. Доченька ваша совсем взрослая стала", "Очень похожа, тоже сначала перепутала. Шикарная сноубордистка!", "Красота для интеллектуалов!" - написали поклонники Ивана под фотографией.

Отмечается, что Анфиса учится на маркетолога.



Оксана и Анфиса

Сам Охлобыстин не раз говорил, что любовь, по его мнению, — главное в жизни:

"К тому моменту, как я встретил Оксанку, чувство внутреннего одиночества было глубоким, почти катастрофическим. И вдруг я ее увидел, и за доли секунды все поменялось. Я осознал, что не один в этом мире. И что мы будем вместе, потому что это моя вторая половинка. Через две недели после знакомства мы с Оксанкой поженились и обвенчались", - заявил он в одном интервью.

Иван и Оксана воспитывают шестерых детей: двух сыновей и четырех дочек. Не так давно Охлобыстин заявил, что не против завести еще одного ребенка.