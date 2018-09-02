ФОТО: Драный забор в центре Петрозаводска вызывает панику у горожан

Петрозаводчане беспокоятся, что полуразвалившийся забор, возведенный вокруг сгоревшей поликлиники на проспекте Ленина, стал опасен для пешеходов.

В редакцию "Столицы на Онего" горожанка прислала фото разваливающегося забора у сгоревшей поликлиники на пр.Ленина – памятника архитектуры.

"Караул! Драный забор, сеть порвана, торчит, вечно цепляется, доски шатаются, дырки! Опасно ходить, а ведь скоро детям в школу, студентам - в университет!" - написала петрозаводчанка в комментарии к фото.