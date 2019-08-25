ФОТО: Две фуры столкнулись в Карелии из-за "легковушки"

В Лахденпохском районе произошло ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля, сообщается на сайте местной пожарной части.

В субботу в 16.16 на пульт пожарной части №26 поступило сообщение о ДТП на 173 км федеральной трассы А-121.

Причиной аварии указывается съезд с обочины автомобиля Renault на участок движения.

В ДТП пострадал водитель грузового автомобиля.