ФОТО: Елизавета Боярская впервые показала округлившийся животик

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В начале сентября стало известно, что Максим и Елизавета станут родителями во второй раз. Отец актрисы Михаил Боярский подтвердил информацию и рассказал, что пара ждёт мальчика.
Елизавета впервые опубликовала в Instagram снимок с округлившимся животом 3 ноября, пишет Cosmopolitan.
В подписи к фото Боярская написала, что продолжает работать даже на большом сроке беременности: "Первая рабочая зимняя неделя!!! Поехали! Обожаю декабрь – мой самый любимый месяц в году".
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