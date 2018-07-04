ФОТО: "Это у нас так теперь дороги ремонтируют?"

Читательница "Столицы на Онего" показала, как в Петрозаводске отремонтировали дорогу.

Девушка прислала нам в редакцию свежие снимки, которые она сделала рядом с домом 15 по Лососинской набережной. По ее словам, дорожные работы там велись на прошлой неделе.

"Рабочие два дня укладывали асфальт, а потом уехали. Я так и не поняла, что это было. Это у нас так теперь дороги ремонтируют?" – озадачена читательница.

На фото, которые она прислала, видны ямы. По словам девушки, во время дождя в них скапливается вода, и этот участок приходится обходить. Более того, говорит она, ощущение такое, будто асфальт толком не просох.