ФОТО: "Это у нас так теперь дороги ремонтируют?"

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Читательница "Столицы на Онего" показала, как в Петрозаводске отремонтировали дорогу.
Девушка прислала нам в редакцию свежие снимки, которые она сделала рядом с домом 15 по Лососинской набережной. По ее словам, дорожные работы там велись на прошлой неделе.
"Рабочие два дня укладывали асфальт, а потом уехали. Я так и не поняла, что это было. Это у нас так теперь дороги ремонтируют?" – озадачена читательница.
На фото, которые она прислала, видны ямы. По словам девушки, во время дождя в них скапливается вода, и этот участок приходится обходить. Более того, говорит она, ощущение такое, будто асфальт толком не просох.
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