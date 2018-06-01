ФОТО: Фотограф-документалист из США представит в Петрозаводске свою выставку

В галерее промышленной истории Петрозаводска 5 июня открывается выставка "Люди моего мира" фотографа Людмилы Кецлах. Людмила – гостья Карельской арт-резиденции – называет себя документальным фотографом, исследователем.

Людмила Кецлах родилась в Минске (Беларусь), с 1979 г. живет в Анн-Арбор (США). Участница многих групповых выставок в США и других странах, масштабных международных фотопроектов.

Фотограф говорит о себе: "Я считаю себя исследователем, предназначение которого – открывать жизнь, одновременно пытаясь запечатлеть и уловить суть человеческого характера. Я документальный фотограф: в своих работах я обращаюсь к социальным вопросам, которые меня волнуют".

По профессии инженер-механик, я стала фотографом по причине своего желания исследовать разные миры, искать и документировать уникальные культуры, выступая против размывания этих культур в направлении опасного и скучного социального однообразия. Мое стремление – поделиться историями людей, которых я встречаю – основано на внутреннем убеждении в том, что мир – это красивое и загадочное место, а люди, населяющие его – таинственные и удивительные создания, каждый со своим уникальным опытом.

Я думаю, что название моей первой выставки – "Люди моего мира" – в полной мере соответствует этим размышлениям.

"Очень часто люди спрашивают меня: какие подходы вы используете, чтобы расположить к себе людей и войти в доверие, чтобы они разрешили вам делать снимки? Я обычно отвечаю, что стратегия всегда одна и та же: покажите людям свою добрую волю, будьте открытыми, и – самое главное – не осуждайте", – говорит Людмила Кецлах.

Выставка "Люди моего мира" включает 22 фотографии, представляющие 12 стран, и это только небольшая часть полного проекта. Весь проект состоит из более чем 200 фотографий, сделанных с 2006 по 2018 год.

Открытие фотовыставки 5 июня в 17.00. Режим работы Галереи промышленной истории Петрозаводска (пл. Литейная, 1), 11.00–17.00, понедельник – выходной. Фотовыставка открыта до 1 июля, вход свободный.