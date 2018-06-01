Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
17:40, 01 Июня 2018

ФОТО: Фотограф-документалист из США представит в Петрозаводске свою выставку

По теме

Куда пойти в Петрозаводске 2 июня: Пейнтбол, постановки для детей и музыка для взрослых
01.06.18 19:30
Кавер-концерт группы "Король и Шут" пройдет в Петрозаводске
31.05.18 16:08
В Петрозаводске покажут комиксы с муми-троллями
31.05.18 09:30
Все новости
Загрузка...

В галерее промышленной истории Петрозаводска 5 июня открывается выставка "Люди моего мира" фотографа Людмилы Кецлах. Людмила – гостья Карельской арт-резиденции – называет себя документальным фотографом, исследователем.

Людмила Кецлах родилась в Минске (Беларусь), с 1979 г. живет в Анн-Арбор (США). Участница многих групповых выставок в США и других странах, масштабных международных фотопроектов.

Фотограф говорит о себе: "Я считаю себя исследователем, предназначение которого – открывать жизнь, одновременно пытаясь запечатлеть и уловить суть человеческого характера. Я документальный фотограф: в своих работах я обращаюсь к социальным вопросам, которые меня волнуют".

По профессии инженер-механик, я стала фотографом по причине своего желания исследовать разные миры, искать и документировать уникальные культуры, выступая против размывания этих культур в направлении опасного и скучного социального однообразия. Мое стремление – поделиться историями людей, которых я встречаю – основано на внутреннем убеждении в том, что мир – это красивое и загадочное место, а люди, населяющие его – таинственные и удивительные создания, каждый со своим уникальным опытом.

Я думаю, что название моей первой выставки – "Люди моего мира" – в полной мере соответствует этим размышлениям.

"Очень часто люди спрашивают меня: какие подходы вы используете, чтобы расположить к себе людей и войти в доверие, чтобы они разрешили вам делать снимки? Я обычно отвечаю, что стратегия всегда одна и та же: покажите людям свою добрую волю, будьте открытыми, и – самое главное – не осуждайте", – говорит Людмила Кецлах.

Выставка "Люди моего мира" включает 22 фотографии, представляющие 12 стран, и это только небольшая часть полного проекта. Весь проект состоит из более чем 200 фотографий, сделанных с 2006 по 2018 год.

Открытие фотовыставки 5 июня в 17.00. Режим работы Галереи промышленной истории Петрозаводска (пл. Литейная, 1), 11.00–17.00, понедельник – выходной. Фотовыставка открыта до 1 июля, вход свободный.

По теме

Куда пойти в Петрозаводске 2 июня: Пейнтбол, постановки для детей и музыка для взрослых
01.06.18 19:30
Кавер-концерт группы "Король и Шут" пройдет в Петрозаводске
31.05.18 16:08
В Петрозаводске покажут комиксы с муми-троллями
31.05.18 09:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.05.2018, 09:58
ФОТО: Автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
25.05.2018, 11:42
В Петрозаводске мужчина бежал по улице, упал и умер
28.05.2018, 11:44
В ГИБДД рассказали, как автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
25.05.2018, 10:54
ВИДЕО: У Дворца творчества в Петрозаводске женщина сбила ребенка и уехала
28.05.2018, 15:25
На пляже в Петрозаводске найден труп мужчины
29.05.2018, 19:53
В Карелии автомобиль с пассажирами упал в реку, погибли три человека

Аналитика

30.05.2018 10:49
Обществоведение
Работа до последнего пациента
Специалисты Офтальмологического центра Карелии рассказали о выездной работе в Кемском районе, как принимали по 60 человек в день, а когда, уставшие, не могли отказать последнему пациенту, то представляли, что за помощью пришли их родные – мама, бабушка, отец…
К делу подключились консультанты 4
29.05.2018 12:28
Повышение пенсионного возраста обернется социальной катастрофой 4
28.05.2018 14:25
Карелии в лидерах нет 7
25.05.2018 13:31
Карельские единороссы прокомментировали итоги партийной конференции "Направление 2026" 7
24.05.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:07
Без политики
Радость до небес
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов, которые подготовили к работе сотрудники АО "ПКС-Водоканал".
"Сам справлюсь с божьей помощью" 1
Сегодня 10:29
Просто плюнь! 4
29.05.2018 14:00
"Настоящий футбол – это игра без мяча" 3
28.05.2018 10:27
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 10:20
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»