ФОТО: Фургон столкнулся с легковушкой в Петрозаводске

В карельской столице произошло ДТП с участием фургона и легкового автомобиля.

Авария произошла вечером 23 февраля на Ключевском шоссе. Об этом сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии" в соцсети "Вконтакте".

Легковой автомобиль после столкновения оказался на обочине. Транспортные средства усложнили проезд общественного транспорта по шоссе, сообщает очевидец аварии.