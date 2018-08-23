ФОТО: Голая звезда "Дома-2" красит волосы в бомбический цвет

Водонаеву раскритиковали за откровенный снимок в ванной.

Телеведущая Алена Водонаева решила кардинально поменять имидж, покрасив волосы в розовый.

Она разместила на своей странице в Instagram откровенное фото, которое взволновало подписчиков.

Звезда "Дома-2" снялась в ванной, не показывая свое лицо. Показывая новый цвет волос, Водонаева похвасталась и своим обнаженным телом.

"С 11 утра до 23 (то есть до сих пор) красим волосы в розовый цвет. Аккуратно. В четыре этапа. На фото последний этап окрашивания и смывка. Цвет получился бомбический. Такой, какой я и хотела. Скоро покажу, ну а мы заканчиваем. Аллилуйя", - написала Водонаева под кадром.

Многие подписчики разозлились на телеведущую, выразив свое недовольство в комментариях.

"А что, цвет волос надо голой в ванне показывать", "Водонаевой давно удивлять народ нечем: голые сиси-писи-нарощенные волосы-ногти-ресницы", "Ужасная дешевая фотка! Ален, прям разочаровалась в вас!" - написали они.

Но многие оказались восхищены смелостью Водонаевой. "Аленочка, это идея для какого-то события, проекта или вам просто захотелось сменить имидж? Оч. неожиданно, но вам все к лицу", "Шикарно, смело и просто вау!", "Русалка. Цвет просто бомбический!", - высказались поклонники.