ФОТО: Грудь Седоковой в кадре – поклонники "ослепли"

Украинская певица Анна Седокова показала поклонникам смелую фотографию.

Снимок появился на ее странице в "Инстаграме", рассказывает RenTV.

На этом фото исполнительница демонстрирует свой бюст в красивом купальнике на пляже - при этом в кадре даже нет ее головы.

Поклонники отреагировали на публикацию множеством комментариев.

"Так можно и ослепнуть!" - сказано в одном из них.

Ранее Анна также выкладывала смелые кадры.