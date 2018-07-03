ФОТО: Грудь Седоковой в кадре – поклонники "ослепли"

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Украинская певица Анна Седокова показала поклонникам смелую фотографию.
Снимок появился на ее странице в "Инстаграме", рассказывает RenTV.
На этом фото исполнительница демонстрирует свой бюст в красивом купальнике на пляже - при этом в кадре даже нет ее головы.
Поклонники отреагировали на публикацию множеством комментариев.
"Так можно и ослепнуть!" - сказано в одном из них.
Ранее Анна также выкладывала смелые кадры.
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