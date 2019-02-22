ФОТО: Груженная камнями фура въехала в магазин в Карелии

Уходивший от столкновения грузовик протаранил стену магазина в Прионежском районе Карелии.

Как сообщил на своей странице в соцсетях глава Прионежского района Вадим Сухарев, сегодня утром в селе Деревянное произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По данным ГИБДД, водитель микроавтобуса Fiat Ducato выехал на встречную полосу, а грузовик Volvo, уходя от столкновения, задел припаркованную иномарку Renault и врезался в магазин.

В дорожной аварии, которая произошла около 10.00 в селе Деревянное Прионежского района, повреждены три автомобиля, сообщили в ГИБДД Карелии. При этом в ДТП не пострадал ни один человек.

По данным МЧС, в результате на здании сломалась плитка и погнулись перила ограждения.

Как видно на снимках, сделанных на месте происшествия, водитель фуры всё же не успел полностью уйти от столкновения: микроавтобус выглядит сильно поврежденным.