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Новости. Общество
12:38, 06 Мая 2018
фото: фото сайта правительства РК

ФОТО: Гусь Гоша стал главным героем праздника в Олонце

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Фестиваль «Олония – гусиная столица» состоялся в Олонце, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Традиционный экологический фестиваль "Олония – гусиная столица" прошел 5 мая в Олонце. Захватывающие гусиные бега, ярмарки карельских мастеров, развлекательные мероприятия каждый год привлекают туристов. На празднике, ставшем одним из брендов Олонецкого района, побывал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Гусиной столицей" Олонец называют не случайно. В весенние дни Олонецкая равнина у пернатых пользуется особой популярностью: на местных полях они ежегодно отдыхают и кормятся по пути на север, в тундру. За весну в Олонец прилетает до полутора миллионов гусей. Подавляющее большинство птиц относятся к двум видам – серый гусь и гусь-гуменник. Всего же учёные насчитали здесь более 100 видов особей.

О крупнейшей орнитологической стоянке стало известно в Европе. Ею заинтересовались Балтийский фонд природы, Всемирный фонд дикой природы, Всемирный союз охраны природы. Они и выступили с предложением объявить Олонец "гусиной столицей". А с 2001 года в районе стал проводиться гусиный фестиваль.

Олонецкая земля издавна славилась сельским хозяйством, и многие жители активно им занимаются. Например, многодетная семья Шлипкиных из Рыпушкалиц выращивает рассаду и сельскохозяйственные культуры. Для развития нового направления в их хозяйстве – птицеводства - глава республики вручил семье двух гусей. Подарок для Шлипкиных стал неожиданными и приятным.

Каждый год количество участников праздника растет, а его программа становится все более насыщенной. По традиции главное и зрелищное мероприятие фестиваля – соревнования "Гусиные бега". Домашние гуси совершают забеги вместе со своими хозяевами. Самой быстрой птице достается не только приз, но и всенародная слава. В этом году победителем состязаний стал гусь по имени Гоша.

В течение дня на фестивале работала большая сельскохозяйственная ярмарка, ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, прошли мастер-классы, "Веселые старты" среди команд общеобразовательных учреждений города и района, конкурсы, концерты.

Гости фестиваля могли также принять участие в весеннем флешмобе от Карельского Морозца Паккайне.

А сегодня у олончан еще один ежегодный водный праздник - "Гонки на Олонке".

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