Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
08:50, 03 Февраля 2019
фото: скрин видео с сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ФОТО и ВИДЕО: Гонщики в Петрозаводске устроили групповое ДТП

Загрузка...

Участники уличной гонки спровоцировали аварию на Комсомольском проспекте в Петрозаводске.

Второго февраля в Петрозаводске в 12-57 на Комсомольском проспекте, у дома №9 произошло столкновение трех автомобилей, передает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Машины ехали по Комсомольскому проспекту со стороны центра.

Кроссоверы Audi и  Volkswagen Touareg двигались по проспекту практически параллельно друг другу в средней и левой полосах движения. Mitsubishi Lancer заезжал в разрыв в разделительной полосе, предназначенный для выезда в межквартальный проезд.

В районе изгиба проезжей части один из кроссоверов занесло влево, после чего он врезался в Mitsubishi. Затем произошло столкновение со вторым кроссовером.

От удара Mitsubishi отбросило влево на снежный бруствер и разделительный газон. Кроссоверы - вправо. Транспортные средства получили повреждения.

"Ключ на старт, гонка будет вот-вот... Со светофора Туарег с Ауди "зацепились", а уходящему на разворот Лансеру досталось просто так...", - прокомментировал ДТП очевидец происшествия.

Видеокамера компании "Ситилинк" зафиксировала момент аварии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
31.01.2019, 15:27
Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища
28.01.2019, 15:44
Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

Аналитика

31.01.2019 15:22
Обществоведение
 "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей 4
В январе состоялись заседания постоянных комиссий Петросовета, где обсуждался план комплексных мероприятий программы "Безопасный Петрозаводск", инициатором которой выступил спикер городского Совета Геннадий Боднарчук.
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
30.01.2019 16:17
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
30.01.2019 12:15
Мэры-невидимки 16
30.01.2019 11:55
Закрыть и снести 2
29.01.2019 15:07
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2019 17:12
Без политики
Большой проект Ковригина
Учредитель и инвестор Офтальмологического центра Карелии Олег Ковригин рассказал о планах на 2019 год.
Патриотический мейнстрим добрался до "Калевалы"
31.01.2019 16:24
"Ну что, коллега, полечим правильно?"
31.01.2019 11:54
Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок" 2
29.01.2019 15:43
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
01.02.2019 11:13
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»