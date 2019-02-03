ФОТО и ВИДЕО: Гонщики в Петрозаводске устроили групповое ДТП

фото: скрин видео с сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Участники уличной гонки спровоцировали аварию на Комсомольском проспекте в Петрозаводске.

Второго февраля в Петрозаводске в 12-57 на Комсомольском проспекте, у дома №9 произошло столкновение трех автомобилей, передает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Машины ехали по Комсомольскому проспекту со стороны центра.

Кроссоверы Audi и Volkswagen Touareg двигались по проспекту практически параллельно друг другу в средней и левой полосах движения. Mitsubishi Lancer заезжал в разрыв в разделительной полосе, предназначенный для выезда в межквартальный проезд.

В районе изгиба проезжей части один из кроссоверов занесло влево, после чего он врезался в Mitsubishi. Затем произошло столкновение со вторым кроссовером.

От удара Mitsubishi отбросило влево на снежный бруствер и разделительный газон. Кроссоверы - вправо. Транспортные средства получили повреждения.

"Ключ на старт, гонка будет вот-вот... Со светофора Туарег с Ауди "зацепились", а уходящему на разворот Лансеру досталось просто так...", - прокомментировал ДТП очевидец происшествия.

Видеокамера компании "Ситилинк" зафиксировала момент аварии.