ФОТО и ВИДЕО: Как грузовик попал в яму в Петрозаводске

В Петрозаводске автомобиль провалился в огромную яму, появившуюся после ливня

В Соломенном грузовик провалился в яму, которая образовалась на дороге после того, как в Петрозаводске прошел мощный ливень.

Видео опубликовано на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП с участием автомобиля "Газель" произошло на улице Труда 29 июня в 15.00.

Грузовик провалился в размытую дождем яму левой стороной. По словам очевидцев, несколько дней назад на этом месте коммунальные службы вскрыли асфальт и проводили ремонтные работы трубопровода.