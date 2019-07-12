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Новости. Общество
14:33, 12 Июля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: Крысы продолжают атаковать помойки Петрозаводска

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Корреспондент "Столицы на Онего" запечатлел на камеру орудовавших на помойке крыс.

В минувший четверг 11 июля в 22 фотокорреспондент "Столицы на Онего" увидел крыс на ул. Лисициной и запечатлел их на камеру.

"В баках ищут пропитание дестяки крыс. При виде человека они лениво разбегаются", – отметил корреспондент.

Масштабная акция по дератизации крыс, анонсированная мэрией Петрозаводска и прошедшая с 4 по 19 июня, вероятно, не дала плодов. Крысы продолжают "атаковать" город. 

Напомним, во время дискуссионного клуба на тему "Крысы VS кошки" ученые, чиновники, представители надзорных органов и члены Общественной палаты обсудили пришли к выводу, что с крысами необходимо комплексно: здесь и уничтожение мест обитания, и сортировка мусора, и специальные баки. Также эксперты развеяли несколько мифов о грызунах. 

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