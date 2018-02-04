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Новости. Происшествия
10:00, 04 Февраля 2018

ФОТО и ВИДЕО: Машина врезалась в опору железнодорожного моста в Петрозаводске

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Автомобилист не справился с управлением, спровоцировал аварию и сам врезался в опору моста.

 

Днем третьего февраля на Кукковке произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Corolla и Chery QQ6.

Как сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии», Toyota двигалась по улице Лыжная вниз, а Chery выезжал с Вытегорского шоссе.

По всей видимости, на изгибе дороги водитель Toyota не справился с управлением, автомобиль занесло, после чего произошло столкновение со стоящим Chery.

От удара Chery отбросило на край перекрёстка, развернув на 360 градусов. Toyota выехала на газон, затем - на тротуар и, проехав около 50 метров, врезалась в железобетонную опору железнодорожного моста.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Момент аварии снят камерой уличного наблюдения.

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