ФОТО и ВИДЕО: Машина врезалась в опору железнодорожного моста в Петрозаводске

Автомобилист не справился с управлением, спровоцировал аварию и сам врезался в опору моста.

Днем третьего февраля на Кукковке произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Corolla и Chery QQ6.

Как сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии», Toyota двигалась по улице Лыжная вниз, а Chery выезжал с Вытегорского шоссе.

По всей видимости, на изгибе дороги водитель Toyota не справился с управлением, автомобиль занесло, после чего произошло столкновение со стоящим Chery.

От удара Chery отбросило на край перекрёстка, развернув на 360 градусов. Toyota выехала на газон, затем - на тротуар и, проехав около 50 метров, врезалась в железобетонную опору железнодорожного моста.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Момент аварии снят камерой уличного наблюдения.