ФОТО И ВИДЕО: Петрозаводчане массово вышли на "Лыжню России"

Карелия присоединилась в Всероссийской акции "Лыжня России – 2019".

Более тысячи человек приняли участии акции "Лыжня России – 2019".

В этом году дети до 10 стартовали вместе со взрослыми.

Некоторые падали, запутывались в лыжах", - сообщает очевидец.

После старта на первом спуске образовалась небольшая пробка - лыжники падали на склоне, а наверху стояли и ждали, пока те поднимутся и поедут дальше.

Смотрите фото и видео, как это было.