ФОТО И ВИДЕО: Петрозаводчане массово вышли на "Лыжню России"

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Карелия присоединилась в Всероссийской акции "Лыжня России – 2019".
Более тысячи человек приняли участии акции "Лыжня России – 2019".
В этом году дети до 10 стартовали вместе со взрослыми.
Некоторые падали, запутывались в лыжах", - сообщает очевидец.
После старта на первом спуске образовалась небольшая пробка - лыжники падали на склоне, а наверху стояли и ждали, пока те поднимутся и поедут дальше.
Смотрите фото и видео, как это было.
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