ФОТО и ВИДЕО: По просьбе общественницы помойку в Петрозаводске передвинули от одного дома к другому

В Петрозаводске мусорную контейнерную площадку на улице Гоголя перенесли от одного дома к другому, потому что так попросила общественница, сообщили в администрации города.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин и сообщил, что сегодня утром сотрудники МУП "Автоспецтранс" перевезли контейнерную площадку от дома №30 по улице Гоголя к дому №28 по той же улице.

"Ранее мусорные контейнеры были одинаково удалены от жилых домов на расстоянии 30 метров, теперь эти баки стоят у самого дома, где мы проживаем, - возмущался горожанин, - кто это так решил?"

Редакция обратилась в администрацию Петрозаводска за комментарием и выяснила, что мусорные контейнеры были перемещены по просьбе общественницы, которая постоянно жаловалась, что мусор разлетается по всему двору у дома №30.

"Долго думали, куда переставить контейнеры, - сказала сотрудница мэрии, - в итоге решили установить их на территории общего пользования, в районе дома №28".