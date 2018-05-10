ФОТО и ВИДЕО: Почти 20 тыс. человек собрал "Бессмертный полк" в Петрозаводске

По проспекту Карла Маркса от площади Ленина к площади Кирова прошли тысячи участников акции "Бессмертный полк".

По данным МВД, в составе "Бессмертного полка" в Петрозаводске прошло около 18 тысяч человек. Ранее еще более пяти тысяч зрителей пришли на площадь Кирова, чтобы посмотреть парад войск Петрозаводского гарнизона.

В числе участников "Бессмертного полка" была и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник. Она принесла акварельный портрет бабушки Кати Васильевой, нарисованный однополчанином в Минске в 1945 году.

"Бабушка у меня воевала с Финской войны. Она была старшиной медицинской службы и дошла до Берлина. Бабушка - дважды кавалер Ордена Красной Звезды, - рассказала Ирина Мирошник. – А "Бессмертный полк" - это очень важная возможность современному поколению пройти со своими родственниками, героями вместе и почтить таким образом их память, отдать им должное".

Портреты своих родственников − ветеранов, тружеников тыла, партизан − люди пронесли не только в Петрозаводске, но и в районах Карелии, отметили в пресс-службе карельского правительства.

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