ФОТО и ВИДЕО: В Финляндии выпал град

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Стихия, бушующая в Лаппеенранте, Карелии не грозит, сообщили в региональном Гидрометцентре.
Погода преподнесла сюрприз жителям Финляндии в первый день июля, пишет online47.ru.
На территории южного берега озера Сайма в городе Лаппеенранта оказались затоплены некоторые трассы, также выпал снег и град, размером с горошину. В результате сложных метеорологических условий увеличилось число аварийных ситуаций.
Как сообщили в карельском Гидрометцентре, так как в Карелии холодный циклон пройдет в ночные часы, поэтому ожидаются только ливни и грозы.
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Kipparinkatu, Lappeenranta tänään klo 18.02: JOHAN OLI MYRÄKKÄ. Voit lähettää myös oman myrskykuvasi osoitteeseen uutinen@esaimaa.fi, päivitämme verkkosivujamme aiheesta illan mittaan. 📷Minna Mänttäri / ES #eteläsaimaa #esaimaa #raekuuro #ukkosmyrsky #kesäkuivaaminkäkastelee
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