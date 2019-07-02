ФОТО и ВИДЕО: В Финляндии выпал град

Стихия, бушующая в Лаппеенранте, Карелии не грозит, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Погода преподнесла сюрприз жителям Финляндии в первый день июля, пишет online47.ru.

На территории южного берега озера Сайма в городе Лаппеенранта оказались затоплены некоторые трассы, также выпал снег и град, размером с горошину. В результате сложных метеорологических условий увеличилось число аварийных ситуаций.

Как сообщили в карельском Гидрометцентре, так как в Карелии холодный циклон пройдет в ночные часы, поэтому ожидаются только ливни и грозы.