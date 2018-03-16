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Новости. Общество
10:32, 16 Марта 2018

ВИДЕО: В Карелии набирает обороты флешмоб "Фотовыборы"

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Жителям Петрозаводска, Костомукши и Кондопоги предлагают принять участие в конкурсе.

На улицах Петрозаводска, Костомукши и Кондопоги начали работать волонтеры, раздающие флаеры с информацией об условиях конкурса "Фотовыборы".

Для участия в конкурсе нужно прийти на избирательный участок, сделать селфи и опубликовать снимок с хэштегом #фотовыборы и хэштегом своего города (#птз, #костомукша, #кондопога).

Участники конкурса, чьи фото наберут больше всего "лайков", станут обладателями ценных призов, таких как Apple Iphone X, iPad, гироскутер, велосипед и др.

Конкурс проводится до 25 марта.

К акции присоединяются известные в Карелии люди. В частности, председатель студенческого профкома Алексей Бутенко записал видео с приглашением участвовать в акции.

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