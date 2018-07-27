ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль перевернулся на крышу, есть пострадавшие

В Пятом поселке столкнулись два автомобиля, один из которых от удара перевернулся на крышу.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в минувший четверг вечером, 26 июля в 18.31, на улице Халтурина, на участке дороги между Суоярвским шоссе и улицей Пограничная, произошло столкновение Renault Logan и Ford Fiesta.

ДТП произошло в тот момент, когда 66-летний водитель из Петрозаводска решил совершитьь разворот на участке дороги со сплошной разметкой, в нарушение ПДД.

Во время разворота в Renault въехал Ford, который от удара перевернулся на крышу.

По данным ГИБДД, водитель "перевертыша" не пострадал, а пенсионер, который управлял Renault Logan, получил травмы, но от госпитализации отказался.

Фото и видео сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии".