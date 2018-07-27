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Новости. Происшествия
11:19, 27 Июля 2018

ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль перевернулся на крышу, есть пострадавшие

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В Пятом поселке столкнулись два автомобиля, один из которых от удара перевернулся на крышу.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в минувший четверг вечером, 26 июля в 18.31, на улице Халтурина, на участке дороги между Суоярвским шоссе и улицей Пограничная, произошло столкновение Renault Logan и Ford Fiesta.

ДТП произошло в тот момент, когда 66-летний водитель из Петрозаводска решил совершитьь разворот на участке дороги со сплошной разметкой, в нарушение ПДД.

Во время разворота в Renault въехал Ford, который от удара перевернулся на крышу.

По данным ГИБДД, водитель "перевертыша" не пострадал, а пенсионер, который управлял Renault Logan, получил травмы, но от госпитализации отказался.

Фото и видео сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
banan
2018-07-27 12:28:33
Успел на дачу старый?)))
Неравнодушный
2018-07-27 11:50:19
Раскидало вёдра.
АК
2018-07-27 11:48:29
Лень было в пробке постоят и доехать до Боровой и там развернуться? Пусть пешком ходит.
Гость
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