11:19, 27 Июля 2018
ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль перевернулся на крышу, есть пострадавшие
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В Пятом поселке столкнулись два автомобиля, один из которых от удара перевернулся на крышу.
Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в минувший четверг вечером, 26 июля в 18.31, на улице Халтурина, на участке дороги между Суоярвским шоссе и улицей Пограничная, произошло столкновение Renault Logan и Ford Fiesta.
ДТП произошло в тот момент, когда 66-летний водитель из Петрозаводска решил совершитьь разворот на участке дороги со сплошной разметкой, в нарушение ПДД.
Во время разворота в Renault въехал Ford, который от удара перевернулся на крышу.
По данным ГИБДД, водитель "перевертыша" не пострадал, а пенсионер, который управлял Renault Logan, получил травмы, но от госпитализации отказался.
Фото и видео сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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