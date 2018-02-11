ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске прошел массовый лыжный забег

В Петрозаводске и Карелии в субботу прошла массовая лыжная гонка – "Лыжня России - 2018".

В этом году Карелия присоединилась к этому событию 12-й раз. "Лыжня России" объединила несколько тысяч любителей лыжного спорта и здорового образа жизни по всей республике.

В Петрозаводске гонка прошла на территории республиканского спортивного комплекса "Курган".

Смотрим фото и видео.