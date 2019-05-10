ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись автобус и мотоцикл, мотоциклист получил травмы

ДТП с участием маршрутного автобуса и мотоциклиста произошло вчера вечером на пересечении Лесного проспекта и Ругозерского переулка.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария произошла на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Автобус выезжал с Ругозерского переулка на Лесной проспект, совершая правый поворот и перестраиваясь в левую полосу движения. В это же время мотоциклист двигался по Лесному проспекту в прямом направлении, в левой полосе движения.

После столкновения мотоциклист влетел в ограждение. По предварительной информации, в результате ДТП он получил травмы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП попало в объектив камеры компании "Ситилинк".

ДТП ПТЗ напоминает, что это уже третье происшествие с участием мотоциклиста в этом сезоне.

"Будьте внимательны. Наступила весна и на улицах появляются мотоциклисты. Соблюдайте правила проезда нерегулируемых перекрестков неравнозначных дорог. Выбирайте скорость движения в зависимости от дорожных условий", - предупреждает ДТП ПТЗ.