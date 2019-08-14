ФОТО и ВИДЕО: Водители автобусов отказываются ездить в поселки Беломорского района Карелии из-за убитой дороги
Новости по теме
Жители поселков Беломорского района пишут письма в Управление автомобильных дорог Карелии и умоляют привести дорогу в надлежащее состояние.
В паблике "Беломорская трибуна" Наталья Отченаш опубликовала фото и видео разбитой дороги в Беломорском районе в ответ на публикацию одной из местных жительниц.
Жительница села Хвойный сообщилиа в паблике, что 17 августа в поселке состоится праздник, но автобус будет забирать народ только с Сумского Посада.
"Рейс из Беломорска водители отменили из-за плохой дороги", - написала женщина.
В подтверждение ее слов о плохой дороге появилось видео, наглядно показывающее состояние пути.
"Ничего удивительного, ведь на востоке нашего района уже давно существует проблема с автомобильными дорогами. Яркий тому пример - фото и видео, которые нам сегодня предоставил Андрей Салин", - написала Наталья Отчеаш.
"Из Колежмы скоро за 5 часов до поезда надо будет выезжать (в Беломорск), так как не знаешь наверняка - успеешь или нет. Дорога отвратительная, - говорит Андрей. - Отсыпали землей с обочин, они теперь обваливаются, каша и ямы..."
"Мы, конечно, отправим этот материал в Управление автомобильных дорог РК, - сообщает Отченаш. - Но! Сколько уже пишем, говорим, умоляем привести дороги в надлежащее состояние... А лучше не становится".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии