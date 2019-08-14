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Новости. Общество
16:46, 14 Августа 2019
фото: паблик в соцсети "Беломорская трибуна"

ФОТО и ВИДЕО: Водители автобусов отказываются ездить в поселки Беломорского района Карелии из-за убитой дороги

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Жители поселков Беломорского района пишут письма в Управление автомобильных дорог Карелии и умоляют привести дорогу в надлежащее состояние.

В паблике "Беломорская трибуна" Наталья Отченаш опубликовала фото и видео разбитой дороги в Беломорском районе в ответ на публикацию одной из местных жительниц.
Жительница села Хвойный сообщилиа в паблике, что 17 августа в поселке состоится праздник, но автобус будет забирать народ только с Сумского Посада.

"Рейс из Беломорска водители отменили из-за плохой дороги", - написала женщина.

В подтверждение ее слов о плохой дороге появилось видео, наглядно показывающее состояние пути.

"Ничего удивительного, ведь на востоке нашего района уже давно существует проблема с автомобильными дорогами. Яркий тому пример - фото и видео, которые нам сегодня предоставил Андрей Салин", - написала Наталья Отчеаш.

"Из Колежмы скоро за 5 часов до поезда надо будет выезжать (в Беломорск), так как не знаешь наверняка - успеешь или нет. Дорога отвратительная, - говорит Андрей. - Отсыпали землей с обочин, они теперь обваливаются, каша и ямы..."

"Мы, конечно, отправим этот материал в Управление автомобильных дорог РК, - сообщает Отченаш. - Но! Сколько уже пишем, говорим, умоляем привести дороги в надлежащее состояние... А лучше не становится".

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Комментарии

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Иван
2019-08-14 19:59:10
В районах между посёлками автобусы не ходят около двух лет и всем в правительстве по-барабану .
кир
2019-08-14 18:04:56
Самобытные будут жить там, где работа есть. Никто дороги, школы и больницы строить не будет для трех жителей запущенной деревеньки. Дети уже в Питере, Петрозаводске и Финляндии.
petronik
2019-08-14 17:03:52
Почему-то в любой отдаленной точке Финляндии дороги как под Хельсинки. А вообще-то, понятно, почему.
zanoza
2019-08-14 17:02:51
Если Управление автодорог РК не реагирует на жалобы, нужно жаловаться в Федеральное дорожное агентство "РОСАВТОДОР".
Валерия Костина
2019-08-14 16:52:30
Про эти дороги наш дорогой А.О. прекрасно знает , я на своей машине в одной из таких луж разьехалась с машиной губернатора. Конечно ,его джип то везде пройдет .Мост через Вирму отремонтировали ,спасибо, хоть ,что делают.
zanoza
2019-08-14 17:44:41
Валерия Костина, то что А.О. о проблемных дорогах Беломорского района знает и ничего не предпринимает, это как раз говорит о его неэффективности управления регионом.
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